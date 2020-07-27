Max Kruse, pokerden fotoğraf paylaştı!

Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse, en büyük hobisi pokere yoğunlaştı.

, Fotoğraf; AA
Max Kruse, pokerden fotoğraf paylaştı!
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27 Temmuz 2020 13:29
Sözleşmesini tek taraflı feshederek Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse, katıldığı poker turnuvasından fotoğraf paylaştı.

Kumar tutkusu ile bilinen Alman yıldız için Ali Koç, "Kruse hayatının pokerini oynadı. Ben pokerciyim dedi. Ona pahalıya mal olacak" demişti.

Fenerbahçe, Kruse'deki haklarını UEFA ve FIFA nezdide tazminat davası ile arayacak.





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