Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving, 2025-26 sezonu için sahip olduğu 43 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddetmiş olsa da, ESPN'den Shams Charania'ya göre yıldız oyuncu, takımıyla 3 yıl ve 119 milyon dolar değerinde yeni bir kontrat imzalamaya hazırlanıyor.Yeni sözleşme yıllık ortalama 39.67 milyon dolar kazanç sağlayacak ve 2027-2028 sezonu için oyuncu opsiyonu içerecek.Irving'in sahalara dönüş takvimi netlik kazanmış değil. Yıldız oyuncu, 3 Mart'ta Sacramento Kings karşısında geçirdiği sol diz ön çapraz bağ (ACL) yırtığı nedeniyle sezonun son 20 maçını kaçırmıştı. Ancak Mavericks yönetimi, oyuncunun 2026 Ocak ayında sahalara dönmesini bekliyor.Irving, sakatlıklar nedeniyle 2018-19 sezonundan bu yana 65 maçın üzerinde forma giyemedi. 33 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz sezon 50 maçta 24.7 sayı, 4.8 ribaund, 4.6 asist ve 1.3 top çalma ortalamalarıyla oynayarak kariyerinin 9. All-Star seçilmesini elde etti.Bu yeni sözleşme, Irving'in Dallas'taki 3. tam sezonu olacak. 2023 Şubat'ında Brooklyn Nets'ten takasla gelen oyuncu, Mavericks'in 2024 NBA Finallerine yükselmesinde kritik rol oynamıştı. Playoff'larda 22 maçta 22.1 sayı ve 5.1 asist ortalamaları yakaladı.Dallas Mavericks, bu yaz kadrosunu Anthony Davis (takasla), draftın 1 numarası olması beklenen Cooper Flagg ve Daniel Gafford (3 yıl, 60 milyon dolarlık yeni kontrat) ile güçlendirdi.