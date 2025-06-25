25 Haziran
Mamelodi Sundowns FC-Fluminense
22:00
25 Haziran
B. Dortmund-Ulsan HD FC
22:00
26 Haziran
Urawa RD-Monterrey
04:00
26 Haziran
Inter-River Plate
04:00
25 Haziran
AGF-Vejle Boldklub
14:00
25 Haziran
AEK Larnaca-Westerlo
15:00
25 Haziran
Shanghai Shenhua-Tianjin Jinmen Tiger
14:00
25 Haziran
Meizhou Hakka-Beijing Guoan
14:35
25 Haziran
Changchun Yatai-Qingdao West Coast
14:35
25 Haziran
Stabaek-Kristiansund BK
19:00
25 Haziran
Rosenborg-Sarpsborg 08
19:00
25 Haziran
Lillestroem-KFUM
19:00
25 Haziran
Aalesund-Viking
19:00

Mavericks'ten Kyrie Irving'e 119 milyon dolar!

Dallas Mavericks, yıldız oyuncusu Kyrie Irving ile 3 yıl ve 119 milyon dolar değerinde yeni bir kontrat imzalama yolunda.

calendar 25 Haziran 2025 10:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Mavericks'ten Kyrie Irving'e 119 milyon dolar!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving, 2025-26 sezonu için sahip olduğu 43 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddetmiş olsa da, ESPN'den Shams Charania'ya göre yıldız oyuncu, takımıyla 3 yıl ve 119 milyon dolar değerinde yeni bir kontrat imzalamaya hazırlanıyor.

Yeni sözleşme yıllık ortalama 39.67 milyon dolar kazanç sağlayacak ve 2027-2028 sezonu için oyuncu opsiyonu içerecek.

Irving'in sahalara dönüş takvimi netlik kazanmış değil. Yıldız oyuncu, 3 Mart'ta Sacramento Kings karşısında geçirdiği sol diz ön çapraz bağ (ACL) yırtığı nedeniyle sezonun son 20 maçını kaçırmıştı. Ancak Mavericks yönetimi, oyuncunun 2026 Ocak ayında sahalara dönmesini bekliyor.


Irving, sakatlıklar nedeniyle 2018-19 sezonundan bu yana 65 maçın üzerinde forma giyemedi. 33 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz sezon 50 maçta 24.7 sayı, 4.8 ribaund, 4.6 asist ve 1.3 top çalma ortalamalarıyla oynayarak kariyerinin 9. All-Star seçilmesini elde etti.

Bu yeni sözleşme, Irving'in Dallas'taki 3. tam sezonu olacak. 2023 Şubat'ında Brooklyn Nets'ten takasla gelen oyuncu, Mavericks'in 2024 NBA Finallerine yükselmesinde kritik rol oynamıştı. Playoff'larda 22 maçta 22.1 sayı ve 5.1 asist ortalamaları yakaladı.

Dallas Mavericks, bu yaz kadrosunu Anthony Davis (takasla), draftın 1 numarası olması beklenen Cooper Flagg ve Daniel Gafford (3 yıl, 60 milyon dolarlık yeni kontrat) ile güçlendirdi.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.