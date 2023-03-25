Mauro Icardi seferberliği

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 2-1 kaybedilen ve 14 maçlık galibiyet serisinin sona erdiği Konyaspor deplasmanında tanınmaz haldeydi.



Çok kolay skor yapabileceği pozisyonları harcayarak şaşırtan tecrübeli futbolcunun, kafa olarak toplanabilmesi adına kendisine özel izin verildiği öğrenildi.



Icardi'nin çarşamba günü Florya'da yapılan idmana da bu sebeple katılmadığı bildirildi. Teknik direktör Okan Buruk, sezonun en kritik döneminde maksimum verim almak istediği Icardi'yi yeniden çalışmalara dahil ederken, yarın akşam Azerbaycan'da oynanacak Karabağ mücadelesinde de ilk 11'de sahaya sürecek.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ