Mauro Icardi, sahaya çıkıyor

Galatasaray'da Eşi Wanda Nara ile yaşadığı ayrılık süreci nedeniyle zor günler geçiren Mauro Icardi, ilk kamp gününden bu yana oldukça mutsuz ve keyifsiz görünüyordu. Aradan geçen günlerde hem yönetim hem teknik ekip hem de takım arkadaşları Icardi'yi hiç yalnız bırakmadı. Özellikle kaptan Fernando Muslera, Arjantinli yıldıza her fırsatta destek verdi ve yanında olduklarını gösterdi.
BAMBAŞKA ICARDI
İkinci etap kamp çalışmalarında ise bambaşka bir Icardi ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcu artık gülerken, arkadaşlarıyla şakalaşırken ve son derece hırslı bir şekilde çalışırken görülüyor. Galatasaray'da ilk kez bir sezon öncesi kampına katılan ve çok fit görünen Icardi'nin nasıl bir performansla sezona giriş yapacağı merak konusu oldu.
LECCE MAÇINDA SÜRE BULABİLİR
Avusturya'daki ilk çalışmalarda hazırlık maçlarında süre almayan Arjantinli yıldızın, bugün (çarşamba) Lecce ile oynanacak maçta süre bulması bekleniyor.
BAMBAŞKA ICARDI
İkinci etap kamp çalışmalarında ise bambaşka bir Icardi ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcu artık gülerken, arkadaşlarıyla şakalaşırken ve son derece hırslı bir şekilde çalışırken görülüyor. Galatasaray'da ilk kez bir sezon öncesi kampına katılan ve çok fit görünen Icardi'nin nasıl bir performansla sezona giriş yapacağı merak konusu oldu.
LECCE MAÇINDA SÜRE BULABİLİR
Avusturya'daki ilk çalışmalarda hazırlık maçlarında süre almayan Arjantinli yıldızın, bugün (çarşamba) Lecce ile oynanacak maçta süre bulması bekleniyor.