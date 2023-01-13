Sakatlığını atlattıktan sonra Fenerbahçe derbisinde sonradan oyuna girerek şov yapan Mauro Icardi, bu kez Hatayspor karşısında ilk 11'de olacak.
Arjantinli yıldız, hücum hattının en ilerisinde yerini alacak.
7 MAÇTA 5 GOL, 4 ASİST
Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe galibiyetlerinde başrol oynayan İcardi, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 5 gol, 4 asistlik performans gösterdi.
Arjantinli yıldız, hücum hattının en ilerisinde yerini alacak.
7 MAÇTA 5 GOL, 4 ASİST
Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe galibiyetlerinde başrol oynayan İcardi, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 5 gol, 4 asistlik performans gösterdi.