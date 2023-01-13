Mauro Icardi formayı kaptı!

Fenerbahçe derbisinde sonradan oyuna girerek şov yapan Mauro Icardi, bu kez Hatayspor maçına ilk 11'de başlayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Mauro Icardi formayı kaptı!
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13 Ocak 2023 14:27
Mauro Icardi
Mauro Icardi
Galatasaray
Sakatlığını atlattıktan sonra Fenerbahçe derbisinde sonradan oyuna girerek şov yapan Mauro Icardi, bu kez Hatayspor karşısında ilk 11'de olacak.

Arjantinli yıldız, hücum hattının en ilerisinde yerini alacak.

7 MAÇTA 5 GOL, 4 ASİST

Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe galibiyetlerinde başrol oynayan İcardi, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 5 gol, 4 asistlik performans gösterdi. 

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