Mauro Icardi, derbiye damga vurdu!

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlarken karşılaşmaya damga vuran isim Mauro Icardi oldu.



Karşılaşmaya yeni saç stili ile çıkan tecrübeli golcü 18 ve 59. dakikalarda Beşiktaş ağlarını havalandırdı.



Icardi, ayrıca Süper Lig tarihinde Galatasaray formasıyla Beşiktaş filelerini havalandıran ilk Arjantinli oldu.



29 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da ligdeki gol sayısını da 3'e çıkardı.



