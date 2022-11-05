Mauro Icardi, derbiye damga vurdu!

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, attığı 2 golle Beşiktaş derbisine damga vurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi, derbiye damga vurdu!
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05 Kasım 2022 21:33
Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlarken karşılaşmaya damga vuran isim Mauro Icardi oldu.

Karşılaşmaya yeni saç stili ile çıkan tecrübeli golcü 18 ve 59. dakikalarda Beşiktaş ağlarını havalandırdı.

Icardi, ayrıca Süper Lig tarihinde Galatasaray formasıyla Beşiktaş filelerini havalandıran ilk Arjantinli oldu.

29 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da ligdeki gol sayısını da 3'e çıkardı.

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