Mauro Icardi'den fazla kilo açıklaması!

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Corendon Alanyaspor maçının ardından konuştu.

Mauro Icardi'den fazla kilo açıklaması!
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

1-0'lık galibiyetten ötürü mutlu olduğunu belirten Icardi, "Galibiyet serisine devam ediyoruz. Önemli olan da bu. Çok zor bir maçtı. Hava sıcak ve yorucu bir sahaydı. 3 günde bir maç oynuyoruz ve takımın yorgun olduğu belliydi. Öne geçtikten sonra skoru korumayı başardık. Salı günü çok önemli bir maçımız var." dedi.

"DERS ALACAĞIZ"

Mücadelede zorlandıklarını belirten Arjantinli yıldız, "Hatalarımızdan ders alacağız." diyerek taraftara mesaj verdi.

"15-20 YIL ÖNCE 77 KİLOYDUM"

Fizik durumuyla ilgili gelen eleştirilere yanıt veren Icardi, "Çok iyi hissediyorum. 7 ay sonra antrenmanlara başlamak, oynamak, bugün çok iyi hissediyorum. Sosyal medyada fiziğim ile ilgili konuşuluyor ama birlikte çalıştığımız insanlarla bunun üzerine gidiyoruz. Ben 15-20 yıl önce en son 77 kiloydum. Bunlar önemli değil. Çok iyi hazırlanıyorum birlikte çalıştığım insanlarla. En önemlisi gollerimle takıma yardım etmek. Gol kralı olmak isterim ama en önemlisi kupalar kazanmak." ifadelerini kullandı.

LIVERPOOL MAÇI

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Liverpool maçına da değinen yıldız oyuncu, "Çok önemli bir maç bizi bekliyor. En iyi takımlara karşı oynuyoruz. İyi bir sonuç almak istiyoruz. 2 yıl önce de Bayern Münih'e karşı çok iyi bir maç çıkardık. Bu yeteneğimiz olduğunu gösterdik. Amacımız yeniden bu. Bu formayı, kulübü güçlendirmek ve korumak için mücadele ediyoruz her maçta." şeklinde konuşmasını noktaladı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
