Mauricio Lemos, Brezilya yolcusu

Fenerbahçe'de Uruguaylı stoper Mauricio Lemos takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.



Kulübün TFF'ye verdiği listede yabancı sınırı sebebiyle yer alamayan Mauricio Lemos, Brezilya ekiplerinden Atletico Mineiro ile anlaşmaya vardı.



Nico Schira'nın haberine göre; Uruguaylı oyuncu, Mineiro ile 3 yıllık prensip anlaşmasına vardı. Anlaşmanın kısa süre içinde imzalanması bekleniyor.



BÜYÜK UMUTLARLA GELMİŞTİ



2020-2021 sezonunun başında İspanya La Liga ekibi Las Palmas'tan takıma katılan Uruguaylı stoper oyun kurma yeteneği ve hava topu hakimiyeti ile büyük beklenti yaratmıştı fakat Fenerbahçe formasını toplamda sadece 15 maçta terletebildi.



TANIDIK İSİMLER



Mauricio Lemos'un katılmak üzere olduğu Atletico Mineiro kadrosunda Avrupa'da tanınan birçok ismi barındırıyor. Adı bir dönem ciddi şekilde temsilcilerimizle anılan Hulk, Eduardo Vargas, Alan Kardec ve eski Galatasaraylı Mariano siyah beyazlı formayı giyiyor.

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