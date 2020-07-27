Matt Lojeski, AEK ile anlaştı!

TOFAŞ'tan ayrılan ABD'li basketbolcu Matt Lojeski, AEK ile anlaşmaya vardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Matt Lojeski, AEK ile anlaştı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Temmuz 2020 16:18
Yunanistan'ın AEK Basketbol Takımı, TOFAŞ'tan ayrılan ABD'li skorer Matt Lojeski'yi kadrosuna kattı.

AEK Kulübü, 35 yaşındaki Lojeski ile bir yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Belçika'nın Okapi Aalst, Oostende, Yunanistan'ın Olympiakos, Panathinaikos takımlarında forma giyen tecrübeli basketbolcu, geçen sezon TOFAŞ'ta mücadele etmişti.

Şutör ve kısa forvet pozisyonlarında görev yapan Lojeski, TOFAŞ formasıyla ING Basketbol Süper Ligi'nde 9,7 sayı, 3,4 ribaunt, 2,4 asist, ULEB Avrupa Kupası'nda ise 10,6 sayı, 2,9 ribaunt, 2,6 asist ortalamaları yakalamıştı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için