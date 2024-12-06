Mateus Tete, Yunanistan'da şaha kalktı!

Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini feshederek bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan Tete beklentilerin altında kalmıştı. Transfer olduğu yeni takımı Panathinaikos'ta ise Tete performansı ile şaşırttı.
Sarı-kırmızılı takıma 4+1 yıllığına imza atan Tete için işler yolunda gitmemişti. Galatasaray'da sezon boyunca yetersiz bir performans gösteren Brezilyalı, 45 maçta sahaya çıksa da yalnızca 19'una ilk 11'de başladı ve 3 gol, 4 asistlik performansıyla sezonu tamamladı.
TETE'DEN 7 GOLE KATKI
Daha sonrasında Tete, 7.2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Yunanistan ekibi Panathinaikos'a transfer oldu. Yeşil-Beyazlı kulüpte adeta kendine gelen 24 yaşındaki oyuncu, 14'ü ilk 11 olmak üzere 24 maça çıktı. 6 gol, 1 asist ile toplamda 7 gole katkı sağladı.
Sarı-kırmızılı takıma 4+1 yıllığına imza atan Tete için işler yolunda gitmemişti. Galatasaray'da sezon boyunca yetersiz bir performans gösteren Brezilyalı, 45 maçta sahaya çıksa da yalnızca 19'una ilk 11'de başladı ve 3 gol, 4 asistlik performansıyla sezonu tamamladı.
TETE'DEN 7 GOLE KATKI
Daha sonrasında Tete, 7.2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Yunanistan ekibi Panathinaikos'a transfer oldu. Yeşil-Beyazlı kulüpte adeta kendine gelen 24 yaşındaki oyuncu, 14'ü ilk 11 olmak üzere 24 maça çıktı. 6 gol, 1 asist ile toplamda 7 gole katkı sağladı.