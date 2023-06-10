Martinez: 'Tarihe geçecek bir maç oynayacağız'

Inter'in forveti Lautaro Martinez, Manchester City maçı öncesi konuştu.



İtalyan ekibinin Arjantinli golcüsü Lautaro Martinez, final oynamanın inanılmaz bir duygu olduğunu belirterek, "Çok eşsiz hislerle çıkıyorsunuz sahaya. Bugüne kadarki bütün çabalar bir anlamda karşılık buluyor. Hem oyuncular hem takım için tarihe geçecek bir maç oynayacağız." diye konuştu.



Katar 2022'de Arjantin ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan 25 yaşındaki yıldız, rakiplerinin kolektif olarak çok iyi oynadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Biz de son birkaç gündür ekstra antrenmanlar yaparak, son detayları konuşarak bu maça iyi hazırlandık. Bu hafta yaptığımız her şeyi sahaya yansıtmak istiyoruz. 6 ay önce Dünya Kupası finali oynadım, şimdi Şampiyonlar Ligi finali oynayacağım. Bunun için çok mutluyum. Sezon boyunca gösterdiğim performanstan memnunum. Bizim için çok büyülü bir finaldi, Dünya Kupası finali. Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Bayern Münih'in olduğu gruptan çıktık. Çok iyi bir iş çıkardık. Hem çok şey öğrendik, hem çok iyi bir sezon geçirdik. Bu kadar emeğin ardından tabii ki kendimi sorumlu hissediyorum. Yarınki finalde de bunu göstermek istiyoruz.



Bizim için de yarınki final çok önemli. Buradan kupayı Milan'a götürmek istiyoruz. Bizim için çok büyük, çok önemli bir rüya. Zor bir yol. Buraya gelebilmek için de çok çaba gösterdik. Her şeyimizi verirsek bu çabayı taçlandırabiliriz."



Martinez, ayaklarındaki ağrıların devam edip etmediğiyle ilgili soruyu, "Hayır. Bileğimdeki sorunum geçti. Herhangi bir ağrım yok. Zorlu bir sezon geride kaldı." şeklinde yanıtladı.





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