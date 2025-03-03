Marsilya, zirve takibini sürdürüyor

Fransa Ligue 1'in 24. haftasında Marsilya ile Nantes karşı karşıya geldi.



Orange Velodrome'da Marsilya, Nantes'ı 2-0'lık skorla mağlup etti.



İlk yarısı 0-0 biten mücadelede Marsilya, Nantes'ı 73. dakikada Amine Gouiri ve 77. dakikada Mason Greenwood'un attığı gollerle yendi.



Bu sonuçla birlikte Marsilya, ligdeki son 5 maçında 4. galibiyetini almış oldu.



Konuk ekip Nantes ise Ligue 1'de son 4 maçtaki 3. yenilgisini aldı.



