Marsilya, zirve takibini sürdürüyor

Fransa Ligue 1'in 24. haftasında Marsilya, Nantes'ı 2-0'lık skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Marsilya, zirve takibini sürdürüyor
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03 Mart 2025 00:41
Fransa Ligue 1'in 24. haftasında Marsilya ile Nantes karşı karşıya geldi.

Orange Velodrome'da Marsilya, Nantes'ı 2-0'lık skorla mağlup etti.

İlk yarısı 0-0 biten mücadelede Marsilya, Nantes'ı 73. dakikada Amine Gouiri ve 77. dakikada Mason Greenwood'un attığı gollerle yendi.

Bu sonuçla birlikte Marsilya, ligdeki son 5 maçında 4. galibiyetini almış oldu.

Konuk ekip Nantes ise Ligue 1'de son 4 maçtaki 3. yenilgisini aldı.

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