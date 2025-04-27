Fransa Ligue 1'in 31. haftasında Marsilya, sahasında Stade Brestois'i 4-1 mağlup etti.



Velodrome'da oynanan mücadeleyi Marsilya, 4-1 kazandı.



Karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 8, 45 ve 63. dakikada Amine Gouiri ve 37. dakikada Mason Greenwood kaydetti. Konuk ekibin tek golünü ise 25. dakikada Abdallah Sima kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Marsilya, puanını 58'e yükselterek ligde 2. sırada yer aldı. Brest ise 44 puan ile 9. sırada bulunuyor.



Ligde gelecek hafta Marsilya, Lille'e konuk olacak. Brest, Montpellier'i ağırlayacak.