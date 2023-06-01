Marsilya, Igor Tudor'u gönderiyor!

Marsilya, Igor Tudor ile yollarını ayırma kararı aldı. Genç teknik adam ayrılığı açıkladı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Marsilya, Igor Tudor'u gönderiyor!
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01 Haziran 2023 13:36
Son güncelleme 01 Haziran 2023 16:23
Marsilya, teknik direktör Igor Tudor için kararını verdi.

Fransız ekibinde İtalyan çalıştırıcı Igor Tudor dönemi sona erdi.

Igor Tudor yaptığı açıklamada, "Marsilya'yı bulduğumdan daha iyi koşullarda bırakıyorum. Bu kararı özel ve profesyonel nedenlerle verdim. Başka bir kulüple anlaşmam olduğu için ayrılmıyorum." ifadelerini kullandı.

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran genç çalıştırıcının adı İtalyan devi Juventus ile de anılıyordu.

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