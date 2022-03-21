Marsilya evinde Nice'i rahat geçti!

Fransa Ligue 1 29. hafta mücadelesinde Marsilya, sahasında Nice ile karşı karşıya geldi.



Stade Orange Velodrome'de oynanan mücadeleyi Marsilya 2-1 kazandı.



Ev sahibi ekibine galibiyeti getiren golleri 45+4. dakikada penaltıdan Arkadiusz Milik ve 89. dakikada Cedric Bakambu kaydetti. Nice'in tek golü Galatasaray'ın eski futbolcusu Mario Lemina'dan geldi.



Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder 75. dakikada yerini Amine Harit'e bıraktı.



Bu sonuçla ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Marsilya puanını 53'e çıkardı. Nice ise 50 puanda kaldı.



Ligin 30. haftasında Marsilya, Saint Etienne deplasmanına gidecek. Nice ise Rennes'i konuk edecek.





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