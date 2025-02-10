Marsilya, Angers'i 2 golle geçti

Fransa Ligue 1'in 21. haftasında Angers ile Marsilya karşı karşıya geldi.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Stade Raymond Kopa'da oynanan maçta Marsilya, Angers'i 2-0'lık skorla mağlup etti.
Marsilya'nın golleri 69. dakikada Adrien Rabiot ve 74. dakikada Neal Maupay'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Marsilya, 43 puanla PSG'nin ardından zirve takibini sürdürdü. Angers ise 23 puanla 13. sırada bulunuyor.
Stade Raymond Kopa'da oynanan maçta Marsilya, Angers'i 2-0'lık skorla mağlup etti.
Marsilya'nın golleri 69. dakikada Adrien Rabiot ve 74. dakikada Neal Maupay'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Marsilya, 43 puanla PSG'nin ardından zirve takibini sürdürdü. Angers ise 23 puanla 13. sırada bulunuyor.