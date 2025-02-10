Marsilya, Angers'i 2 golle geçti

Fransa Ligue 1'in 21. haftasında Marsilya, Angers'i 2-0'lık skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Marsilya, Angers'i 2 golle geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Şubat 2025 00:40
Fransa Ligue 1'in 21. haftasında Angers ile Marsilya karşı karşıya geldi.

Stade Raymond Kopa'da oynanan maçta Marsilya, Angers'i 2-0'lık skorla mağlup etti.

Marsilya'nın golleri 69. dakikada Adrien Rabiot ve 74. dakikada Neal Maupay'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Marsilya, 43 puanla PSG'nin ardından zirve takibini sürdürdü. Angers ise 23 puanla 13. sırada bulunuyor.

*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery