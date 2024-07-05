Utah Jazz ekibinin bu yaz Lauri Markkanen için Golden State Warriors, Sacramento Kings ve San Antonio Spurs'ten önemli takas teklifleri aldığı iddia edildi.



The Athletic'ten Tony Jones, Warriors'ın bu yaz Klay Thompson ve Chris Paul'un ayrılışları doğrultusunda kadrolarını yeniden düzenlediğini, Kings'in bir başka playoff girişimi yapmak adına kadrolarını yükseltme konusunda agresif bir tutum sergilediğini, Spurs'ün ise kadro esnekliği olduğunu ve Victor Wembanyama'nın liderliğindeki genç takıma veteran oyuncular eklemek istediğini kaydetti.



Utah'ın daha öncesinde, Markkanen'ı göndermek için kendilerine sunulan takas teklifini "çok etkileyici" bulmaları gerektiği öne sürülmüştü.



Jazz'in üst düzey genç yetenekleri alma ihtimalinin düşük olduğunu bildiği, bu sebeple kendisinin karşılığında önemli miktarda draft hakkı içeren bir takas paketi arayacağı söylendi.



18 milyon doların biraz üzerinde kontratının bitmesine bir yıl kalan Markkanen, sözleşmesini uzatmaya uygun olsa da, kadrosuna katılacağı takımın genişletilmiş veteran oyuncu kontrat uzatması kuralları dahilinde bile kendisine yeterince büyük bir kontrat teklifi sunamayabileceği düşünülüyor.





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