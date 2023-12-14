Dallas Mavericks'in hissedarı Mark Cuban'ın takım satışı sonrasında Mavs'teki yüzde 25 hissesini elinde tutacağı bildiriliyor.



Cuban'ın, bir kısmını Adelson ve Dumont ailelerine sattığı Mavericks takımının yaklaşık yüzde 25 hissesini elinde tutacağı belirtildi.



Mavericks'e Sportico tarafından 4,03 milyar dolar değer biçilmesine rağmen Cuban, hisseyi 3,5 milyar dolar değerlemeyle satmıştı.



Yeni sahiplik grubunun, eyalet içinde kumarın yasallaştırılması için Teksas mevzuatını etkilemeyi amaçladığı ve Dallas'ta bir otel ve kumarhane ile entegre yeni bir arena inşa etmek gibi planları olduğu söylendi.



Cuban'ın, anlaşmanın bir parçası olarak takımın basketbol operasyonlarını süresiz olarak denetlemeye devam edeceği de kayıtlara geçmişti.





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