Mario Lemina yeniden Premier Lig'de

Premier Lig ekiplerinden Wolves, Nice'den eski Galatasaraylı Mario Lemina'yı transfer ettiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; wolves.co.uk
Abone Ol
Mario Lemina yeniden Premier Lig'de
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ocak 2023 00:25
Fransa ekibi Nice'in formasını giyen Mario Lemina, yeniden İngiltere'ye döndü.

Premier Lig'de düşme hattından çıkmak isteyen Wolverhampton Wanderers, eski Galatasaraylı Mario Lemina'yı kadrosuna kattığını duyurdu. 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transferi bitiren Wolves'un Lemina ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı.

2019-2020 sezonunda Galatasaray forması giyen Lemina, daha sonra sırasıyla Southampton, Fulham ve Nice'de oynamıştı. 29 yaşındaki Gabonlu orta saha, Nice'le bu sezon çıktığı 22 maçta 1 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ