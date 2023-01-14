Mario Lemina yeniden Premier Lig'de

Fransa ekibi Nice'in formasını giyen Mario Lemina, yeniden İngiltere'ye döndü.
Premier Lig'de düşme hattından çıkmak isteyen Wolverhampton Wanderers, eski Galatasaraylı Mario Lemina'yı kadrosuna kattığını duyurdu. 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transferi bitiren Wolves'un Lemina ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı.
2019-2020 sezonunda Galatasaray forması giyen Lemina, daha sonra sırasıyla Southampton, Fulham ve Nice'de oynamıştı. 29 yaşındaki Gabonlu orta saha, Nice'le bu sezon çıktığı 22 maçta 1 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı.
Premier Lig'de düşme hattından çıkmak isteyen Wolverhampton Wanderers, eski Galatasaraylı Mario Lemina'yı kadrosuna kattığını duyurdu. 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transferi bitiren Wolves'un Lemina ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı.
2019-2020 sezonunda Galatasaray forması giyen Lemina, daha sonra sırasıyla Southampton, Fulham ve Nice'de oynamıştı. 29 yaşındaki Gabonlu orta saha, Nice'le bu sezon çıktığı 22 maçta 1 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı.
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