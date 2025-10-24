Mario Lemina için artı 1 şartı: Yüzde 60!

Galatasaray'ın Gabonlu yıldızı Mario Lemina'nın sözleşmesindeki opsiyon maddesi ortaya çıktı.
Sarı kırmızılı formaya geri döndüğü geçen sezon ortasından bu yana performansıyla alkış toplayan ve Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasına giren 32 yaşındaki orta sahanın sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek.
Mario Lemina'nın sözleşmesindeki opsiyon maddesinin ise bu sezon oynanacak resmi maçların yüzde 60'ında forma giymesi durumunda devreye gireceği öğrenildi.
Lemina'nın performansından mutlu olan Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'tan gelecek rapora göre maçların yüzde 60'ında oynamasa bile uzatma opsiyonunu devreye sokabileceği de öğrenildi.
ŞU ANA KADAR MAÇLARIN YÜZDE 83'ÜNDE OYNADI
Mario Lemina, Galatasaray'ın bu sezon oynadığı 12 resmi maçın 10'unda forma giydi. Kayserispor maçında sakatlığı nedeniyle oynamadı, Eyüpspor maçında ise maç kadrosunda olmasına karşın rotasyon nedeniyle forma giymedi.
Tecrübeli orta saha, şu ana kadar maçlarda yüzde 83 oynama ortalaması yakaladı.
