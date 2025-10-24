24 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
0-0ERT
24 Ekim
Karagümrük-Kayserispor
20:00
24 Ekim
Erzurumspor-Ümraniye
16:00
24 Ekim
Sivasspor-Hatayspor
20:00
24 Ekim
Werder Bremen-Union Berlin
21:30
24 Ekim
Leeds United-West Ham United
22:00
24 Ekim
Real Sociedad-Sevilla
22:00
24 Ekim
AC Milan-Pisa
21:45
24 Ekim
Paris FC-Nantes
21:45
24 Ekim
SC Heerenveen-NAC Breda
21:00

Mario Lemina için artı 1 şartı: Yüzde 60!

Galatasaray'ın Gabonlu yıldızı Mario Lemina'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesi, maçların yüzde 60'ında oynaması durumunda 1 sezon otomatik olarak uzayacak.

calendar 24 Ekim 2025 10:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray'ın Gabonlu yıldızı Mario Lemina'nın sözleşmesindeki opsiyon maddesi ortaya çıktı.

Sarı kırmızılı formaya geri döndüğü geçen sezon ortasından bu yana performansıyla alkış toplayan ve Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasına giren 32 yaşındaki orta sahanın sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek.

Mario Lemina'nın sözleşmesindeki opsiyon maddesinin ise bu sezon oynanacak resmi maçların yüzde 60'ında forma giymesi durumunda devreye gireceği öğrenildi.

Lemina'nın performansından mutlu olan Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'tan gelecek rapora göre maçların yüzde 60'ında oynamasa bile uzatma opsiyonunu devreye sokabileceği de öğrenildi.

ŞU ANA KADAR MAÇLARIN YÜZDE 83'ÜNDE OYNADI

Mario Lemina, Galatasaray'ın bu sezon oynadığı 12 resmi maçın 10'unda forma giydi. Kayserispor maçında sakatlığı nedeniyle oynamadı, Eyüpspor maçında ise maç kadrosunda olmasına karşın rotasyon nedeniyle forma giymedi.

Tecrübeli orta saha, şu ana kadar maçlarda yüzde 83 oynama ortalaması yakaladı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
