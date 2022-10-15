Mario Gavranovic: 'Maça inanılmaz hazırlanmıştık'

Kayserisporlu Mario Gavranovic, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Gavranovic yaptığı açıklamada, "Bence takım olarak müthiş bir maç oynadık. Galatasaray'a sadece duran toplardan pozisyon verdiğimizi düşünüyorum." dedi.



Gavranovic ayrıca, "İnanılmaz bir şekilde bu maça hazırlandık. Uzun top oynamadık, kendi oyunumuzu sahaya yansıttık. Galatasaray'ın ön alanda baskısını kırınca alan bulacağımızı biliyorduk. Mükemmele yakın bir oyun oynadık." ifadelerini kullandı.





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