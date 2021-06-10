Marek Hamsik'ten Trabzonspor taraftarına mesaj

Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik, "Önümüzdeki sezonun harika geçmesini diliyorum. Bunun olabilmesi için çok sıkı çalışacağız." dedi.Bordo-mavili kulübün, önceki gün 2 yıllık anlaşma sağladığı Slovak futbolcu, kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan video ile taraftarlara seslendi.Trabzonspor ile sözleşme imzalamaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Hamsik, şunları kaydetti: