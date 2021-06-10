Marek Hamsik'ten Trabzonspor taraftarına mesaj

Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik, kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan video ile taraftarlara seslendi.

Haber; AA
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Marek Hamsik'ten Trabzonspor taraftarına mesaj
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10 Haziran 2021 17:18
Marek Hamsík
Marek Hamsík
Napoli
Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik, "Önümüzdeki sezonun harika geçmesini diliyorum. Bunun olabilmesi için çok sıkı çalışacağız." dedi.

Bordo-mavili kulübün, önceki gün 2 yıllık anlaşma sağladığı Slovak futbolcu, kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan video ile taraftarlara seslendi.

Trabzonspor ile sözleşme imzalamaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Hamsik, şunları kaydetti:

"Avrupa Şampiyonası sonrası en kısa sürede sizlerle buluşmayı diliyorum. Milli Takım'dan takım arkadaşlarım Kucka, Hubocan ve Durica, şehir, stadyum, oradaki harika atmosfer ve fanatik taraftarlar hakkında hep güzel şeyler söylediler ve bu, çok hoş bir durum. Önümüzdeki sezonun harika geçmesini diliyorum. Bunun olabilmesi için çok sıkı çalışacağız. Yakında görüşmek üzere. Bordo-mavi, en güzel renkler." 

 
 

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