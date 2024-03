Eski NBA yıldızı Stephon Marbury, normal sezon MVP'si ödülü için New York Knicks'in point guardı Jalen Brunson'a desteğini dile getirdi.



'The No Nonsense With Tim Thomas & Scoop B' isimli podcast'te konuşan Marbury, eski oyuncu ve şimdiki analist Kendrick Perkins'in konuyla ilgili paylaştığı düşünceyi yineleyerek, Brunson'ın Knicks'in yeniden dirilişi üzerindeki etkisini vurguladı:



"Brunson New Jersey'dendi değil mi? Kendrick Perkins'in MVP adaylığında Jalen Brunson'un anılması gerektiğini söylediğini duymuştum. Ben de onunla aynı fikirdeyim. Şu anda saha içinde yaptıklarına baktığımızda, ki bireysel açıdan da demiyorum, Knicks için yaptıklarıyla onlara şampiyonluk koşusu tarzı bir enerji veriyor ve bunu ateşleyen de kendisi.



Kendisi bu takımın lideri ve onları itekleyen kişi. Bu kültürü New York'a aşılamış durumda. Kelimenin tam anlamıyla New York'u sırtında taşıyor ve bence MVP adaylarından biri olarak anılması gerekiyor."



Bu sezon Brunson, 38-27'lik derecesiyle Doğu Konferansı'nın dördüncü sırasında yer alan Knicks adına en öne çıkan oyuncu olarak maç başına 26,9 sayı, 6,6 asist ve 3,7 ribaund gibi etkileyici ortalamalar yakalamış durumda.





