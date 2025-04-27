MANU zor nefes alıyor; 5 maçta 2 puan

Manchester United, Bournemouth deplasmanında 1-1 berabere kaldı ve son 5 maçta 2 puan alabildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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MANU zor nefes alıyor; 5 maçta 2 puan
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27 Nisan 2025 17:43
Son güncelleme 27 Nisan 2025 17:58
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Bournemouth ile Manchester United karşı karşıya geldi. Vitality Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Bournemouth'u öne geçiren golü 23. dakikada Antoine Semenyo kaydetti.

Ev sahibi ekipte Evanilson, 68. dakikada direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Manchester United, 90+6. dakikada Rasmus Höjlund ile 1 puanı kurtardı.

Ligde oynadığı son 5 maçta kazanamayan ve 2. beraberliğini alan Manchester United, puanını 39 yaptı. Son 4 lig maçında yenilmeyen ve 3. beraberliğini alan Bournemouth, puanını 50'ye çıkardı.

Manchester United, gelecek hafta Brentford'a konuk olacak. Bournemouth ise Arsenal deplasmanına gidecek.

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