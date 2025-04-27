İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Bournemouth ile Manchester United karşı karşıya geldi. Vitality Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.



Bournemouth'u öne geçiren golü 23. dakikada Antoine Semenyo kaydetti.



Ev sahibi ekipte Evanilson, 68. dakikada direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.



Manchester United, 90+6. dakikada Rasmus Höjlund ile 1 puanı kurtardı.



Ligde oynadığı son 5 maçta kazanamayan ve 2. beraberliğini alan Manchester United, puanını 39 yaptı. Son 4 lig maçında yenilmeyen ve 3. beraberliğini alan Bournemouth, puanını 50'ye çıkardı.



Manchester United, gelecek hafta Brentford'a konuk olacak. Bournemouth ise Arsenal deplasmanına gidecek.



