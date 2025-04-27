İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Bournemouth ile Manchester United karşı karşıya geldi. Vitality Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Bournemouth'u öne geçiren golü 23. dakikada Antoine Semenyo kaydetti.
Ev sahibi ekipte Evanilson, 68. dakikada direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Manchester United, 90+6. dakikada Rasmus Höjlund ile 1 puanı kurtardı.
Ligde oynadığı son 5 maçta kazanamayan ve 2. beraberliğini alan Manchester United, puanını 39 yaptı. Son 4 lig maçında yenilmeyen ve 3. beraberliğini alan Bournemouth, puanını 50'ye çıkardı.
Manchester United, gelecek hafta Brentford'a konuk olacak. Bournemouth ise Arsenal deplasmanına gidecek.
Bournemouth'u öne geçiren golü 23. dakikada Antoine Semenyo kaydetti.
Ev sahibi ekipte Evanilson, 68. dakikada direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Manchester United, 90+6. dakikada Rasmus Höjlund ile 1 puanı kurtardı.
Ligde oynadığı son 5 maçta kazanamayan ve 2. beraberliğini alan Manchester United, puanını 39 yaptı. Son 4 lig maçında yenilmeyen ve 3. beraberliğini alan Bournemouth, puanını 50'ye çıkardı.
Manchester United, gelecek hafta Brentford'a konuk olacak. Bournemouth ise Arsenal deplasmanına gidecek.