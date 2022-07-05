MANU ilk transferini açıkladı!

Premier Lig devi Manchester United, Feyenoord'dan sol bek Tyrell Malacia'yı kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com dış haberler
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MANU ilk transferini açıkladı!
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05 Temmuz 2022 16:17
Premier Lig devi Manchester United, Erik ten Haag ile ilk transferini gerçekleştirdi.

İngiliz devi, Feyenoord'un genç sol beki Tyrell Malacia'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Yapılan açıklamada oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Manchester United, oyuncu için Hollanda ekibine 17 milyon Euro bonservis ödeyecek.

Genç yıldız Feyenoord ile çıktığı 136 maçta 4 gol ve 10 asist yapma başarısı gösterdi.

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