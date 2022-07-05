MANU ilk transferini açıkladı!

Premier Lig devi Manchester United, Erik ten Haag ile ilk transferini gerçekleştirdi.
İngiliz devi, Feyenoord'un genç sol beki Tyrell Malacia'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
Yapılan açıklamada oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Manchester United, oyuncu için Hollanda ekibine 17 milyon Euro bonservis ödeyecek.
Genç yıldız Feyenoord ile çıktığı 136 maçta 4 gol ve 10 asist yapma başarısı gösterdi.
İngiliz devi, Feyenoord'un genç sol beki Tyrell Malacia'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
Yapılan açıklamada oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Manchester United, oyuncu için Hollanda ekibine 17 milyon Euro bonservis ödeyecek.
Genç yıldız Feyenoord ile çıktığı 136 maçta 4 gol ve 10 asist yapma başarısı gösterdi.
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