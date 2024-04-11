MANU'da oyuncular Erik ten Hag'ın ayrılmasından korkuyor

İngiltere Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Manchester United gelecek sezon büyük bir değişime hazırlanırken oyuncular, teknik direktör Erik ten Hag'ın geleceği konusunda endişeye kapıldı.



İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre; kulübün futbol organizasyonlarının yeni sahibi Jim Ratcliffe'in kamuoyuna yaptığı açıklamalarda ten Hag'ın arkasında durduğuna dair bir söyleminin bulunmaması sebebiyle oyuncular, Hollandalı teknik adamın yeni sezonda takımdan gönderileceği yönünde korkmaya başladı.



Haberde, takımın yıldız oyuncularının ten Hag'ın son zamanlardaki davranışlarında garip sezdiği ifade edilirken, Ratcliffe'in geçtiğimiz günlerde Chelsea'nin eski teknik direktörü Graham Potter ile görüşmesinin bu gelişmelere yol açtığı belirtildi.



Graham Potter, geçtiğimiz günlerde Ajax'ın kendisine yaptığı teknik direktörlük teklifini kabul etmemişti.

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