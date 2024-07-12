Manisa FK, yeni golcüsünü açıkladı!

Manisa FK, Almanya ekibi Holstein Kiel forması giyen forvet Kwasi Wriedt ile anlaştığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; manisafk.com
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Manisa FK, yeni golcüsünü açıkladı!
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12 Temmuz 2024 14:00
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, 30 yaşındaki Ganalı hücum oyuncusu Kwasi Okyere Wriedt ile sözleşme imzaladı.

Manisa FK'den yapılan açıklamada, Wriedt ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kwasi Wriedt, Manisa FK ailesine katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Kariyerimde yeni bir sayfa açıyorum ve bunun için çok heyecanlıyım. Manisa Futbol Kulübünün hedefleri için çok çalışıp, takımıma en üst seviyede katkı sağlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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