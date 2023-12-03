Trendyol 1. Lig 14. hafta karşılaşmasında Manisa FK sahasında ağırladığı Altay'ı 3-0 mağlup etti.



Manisa FK'ya galibiyeti getiren golleri 12. dakikada penaltıdan Sandro Lima, 78. dakikada Ayberk Karapo ve 90+2. dakikada Ballou Tabla kaydetti.



Manisa FK bu galibiyetle birlikte puanını 17'ye çıkartırken, Altay ise 5 puanla son sırada kaldı.



Manisa FK bir sonraki karşılaşmasında sahasında Adanaspor'u ağırlarken, Altay'da sahasında Boluspor'u konuk edecek.





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