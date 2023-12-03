Trendyol 1. Lig 14. hafta karşılaşmasında Manisa FK sahasında ağırladığı Altay'ı 3-0 mağlup etti.
Manisa FK'ya galibiyeti getiren golleri 12. dakikada penaltıdan Sandro Lima, 78. dakikada Ayberk Karapo ve 90+2. dakikada Ballou Tabla kaydetti.
Manisa FK bu galibiyetle birlikte puanını 17'ye çıkartırken, Altay ise 5 puanla son sırada kaldı.
Manisa FK bir sonraki karşılaşmasında sahasında Adanaspor'u ağırlarken, Altay'da sahasında Boluspor'u konuk edecek.
Manisa FK'ya galibiyeti getiren golleri 12. dakikada penaltıdan Sandro Lima, 78. dakikada Ayberk Karapo ve 90+2. dakikada Ballou Tabla kaydetti.
Manisa FK bu galibiyetle birlikte puanını 17'ye çıkartırken, Altay ise 5 puanla son sırada kaldı.
Manisa FK bir sonraki karşılaşmasında sahasında Adanaspor'u ağırlarken, Altay'da sahasında Boluspor'u konuk edecek.
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