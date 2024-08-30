Manisa evinde büyük fırsat tepti

Penaltı vuruşundan faydalanamayan Manisa FK, Adanaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; DHA
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Manisa evinde büyük fırsat tepti
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30 Ağustos 2024 22:58
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Manisa FK ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Manisa Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz sona erdi.

Manisa'da Oğuz Gürbulak, 32. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Bu sonucun ardından Manisa FK 5, Adanaspor ise 4 puana yükseldi.

Manisa, gelecek hafta Kocaelispor'a konuk olacak. Adanaspor ise sahasında Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

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