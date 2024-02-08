Manisa'dan Avrupa'ya mağlubiyetle veda

FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur M Grubu'nda çeyrek final şansını daha önce kaçıran Manisa Büyükşehir Belediyespor, son grup maçında Casademont Zaragoza'ya İspanya deplasmanında 88-71 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Manisa'dan Avrupa'ya mağlubiyetle veda
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08 Şubat 2024 14:05
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur M Grubu 6. ve son hafta maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, İspanya'nın Casademont Zaragoza takımına 88-71 yenildi.

Grubu 1 galibiyet, 5 yenilgiyle tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Avrupa kupalarına veda etti. İspanyol ekibi ise 4. galibiyetini alarak grubu 2. sırada bitirip üst tura yükseldi.

Pabellon Principe Felipe Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-19 önde tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 45-37 üstün gitti. Üçüncü çeyreği 65-59 önde bitiren İspanyol ekibi, maçı 88-71 kazandı.

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