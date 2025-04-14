Manisa Basket küme hattına girdi

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon son 16 takım arasına kalan Manisa Basket, Süper Lig'de ise son 5 haftaya küme düşme hattında girdi. Ligde üçüncü sezonunu geçiren Manisa temsilcisi, önemli deplasmanda en yakın rakibi Merkezefendi Belediyesi Basket'e 92-78 yenildi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Denizli ekibi bu sonuçla 8 galibiyete ulaşıp düşme hattından sıyrılırken 7 galibiyette kalan Manisa Basket bitime 5 hafta kala kendisini düşme hattında buldu. Son oynadığı 6 maçın 5'ini kaybeden Manisa ekibi ligde bu hafta cumartesi günü Karşıyaka'yı çok önemli sınavda ağırlayacak. Manisa kalan maçlarını ise Beşiktaş (D), Galatasaray, Büyükçekmece (D) ve Yalovaspor'la oynayacak.
Denizli ekibi bu sonuçla 8 galibiyete ulaşıp düşme hattından sıyrılırken 7 galibiyette kalan Manisa Basket bitime 5 hafta kala kendisini düşme hattında buldu. Son oynadığı 6 maçın 5'ini kaybeden Manisa ekibi ligde bu hafta cumartesi günü Karşıyaka'yı çok önemli sınavda ağırlayacak. Manisa kalan maçlarını ise Beşiktaş (D), Galatasaray, Büyükçekmece (D) ve Yalovaspor'la oynayacak.