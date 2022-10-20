Manchester United, Tottenham'ı iki golle geçti

Premier Lig'in 12. haftasında Manchester United, sahasında Tottenham'ı ağırladı.



Old Trafford'da oynanan karşılaşmayı Manchester United 2-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.



Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken ikinci yarıya hızlı başlayan Manchester United 47. dakikada Fred'le öne geçen taraf oldu. Tottenham kalesini adeta şutta boğan United, 69'da Bruno Fernandes'in şık vuruşuyla farkı ikiye çıkardı. Erik ten Hag'ın öğrencileri maçta 28 şut kullanırken Tottenham ise 8 şutta kaldı.



Maçın dikkat çeken notu ise Cristiano Ronaldo tarafından ortaya çıktı. Portekizli süper yıldız, maçın son dakikasına kadar oyuna alınmayınca bitiş düdüğü çalmadan 90'da soyunma odasına gitti ve dikkatleri üzerine çekti.



Bu sonuçla Manchester United 19 puana yükselirken Tottenham ise 23 puanda kaldı ve zirve takibinde önemli bir yara aldı.

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