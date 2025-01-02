Manchester United, Sporting'den Gyökeres'e de göz dikti!

Ruben Amorim'i Sporting Lizbon'dan transfer eden ancak istediği sonuçları henüz alamayan Manchester United, transfer kararı aldı.



Manchester United'ın Portekizli teknik adam Amorim'in Sporting Lizbon'dan eski öğrencisi Viktor Gyökeres için harekete geçeceği duyuruldu.



80 MİLYON STERLİNLİK TEKLİF



İngiliz basınından Mirror, arka arkaya gelen kötü sonuçları unutturmak ve kadroyu güçlendirmek isteyen Manchester United'ın, 2024 yılında 62 gol atan Viktor Gyökeres için 80 milyon sterlin değerinde teklif hazırladığını duyurdu.



SPORTING'İN KABUL ETMESİ ZOR



100 milyon euro serbest kalma bedeli olan 26 yaşındaki İsveçli golcü Viktor Gyökeres için Sporting Lizbon'un daha düşük bir teklifi kabul etmesinin kolay olmadığı belirtildi.



