Manchester United sezonu galibiyetle kapattı

İngiltere Premier Lig'in son haftasında Manchester United evinde Fulham'ı 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Manchester United sezonu galibiyetle kapattı
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28 Mayıs 2023 20:26
İngiltere Premier Lig'de sezon son haftasında Erik ten Hag'ın ekibi Manchester United ile Marco Silva'nın yönetimindeki Fulham karşı karşıya geldi.

Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester United 2-1 kazanırken galibiyet gollerini 39. dakikada Jadon Sancho ve 55. dakikada Bruno Fernandes kaydetti. Konuk ekip Fulham'ın tek golünü 19. dakikada Kenny Tete kaydederken Aleksandar Mitrovic 26. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte Manchester United sezonu 75 puanla 3. sırada tamamlarken, 52 puanda kalan Fulham sezonu 10. sırada tamamladı.

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