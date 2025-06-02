Manchester United, Mbeumo ile anlaşmaya vardı

Sezonu beklentilerin altında tamamlayan Manchester United, yaz transfer dönemindeki ikinci transferine hazırlanıyor.
The Athletic'in haberine göre Manchester United, Brentford forması giyen 25 yaşındaki Bryan Mbeumo ile anlaştı.
Brentford'un yıldızı, 2023-24 sezonunda geçirdiği uzun süreli sakatlığın ardından 38 lig maçının tamamında forma giydi.
İngiliz futbolcu, bu sezon Premier Lig'de 20 gol atıp 8 asist yapmasıyla dikkat çekti.
The Athletic'in haberine göre Manchester United, Brentford forması giyen 25 yaşındaki Bryan Mbeumo ile anlaştı.
Brentford'un yıldızı, 2023-24 sezonunda geçirdiği uzun süreli sakatlığın ardından 38 lig maçının tamamında forma giydi.
İngiliz futbolcu, bu sezon Premier Lig'de 20 gol atıp 8 asist yapmasıyla dikkat çekti.
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