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Manchester United, Mbeumo ile anlaşmaya vardı

Manchester United, Brentford forması giyen Bryan Mbeumo ile anlaştı.

calendar 02 Haziran 2025 22:46 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2025 23:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester United, Mbeumo ile anlaşmaya vardı
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Sezonu beklentilerin altında tamamlayan Manchester United, yaz transfer dönemindeki ikinci transferine hazırlanıyor.

The Athletic'in haberine göre Manchester United, Brentford forması giyen 25 yaşındaki Bryan Mbeumo ile anlaştı.

Brentford'un yıldızı, 2023-24 sezonunda geçirdiği uzun süreli sakatlığın ardından 38 lig maçının tamamında forma giydi.

İngiliz futbolcu, bu sezon Premier Lig'de 20 gol atıp 8 asist yapmasıyla dikkat çekti.

 




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