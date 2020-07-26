İngiltere Premier Lig'in son haftasında Şampiyonlar Ligi bileti için kritik maçta Leicester City, evinde Manchester United ile karşı karşıya geldi. King Power Stadı'nda oynanan mücadeleyi Manchester United 1-0'lık skorla kazandı.



MANU'ya galibiyeti getiren goller, 71. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes ve 90+8. dakikada Lingard'dan geldi. Leicester City'de Evans, 90+4. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Manchester United, bu sezon 14. kez penaltı kullanırken, Premier Lig tarihinde bir sezonda en çok penaltı kullanan takım oldu.



Manchester City'nin yeni transferi Bruno Fernandes, bu sezon ligde 14 maçta 8 gol ve 7 asistlik performansı ile yıldızlaşmayı başardı.



Leicester City'de milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü, cezası nedeniyle mücadelede forma giymedi.



Bu sonucun ardından sezonu 14 maçlık yenilmezlik serisi ile noktalayan Manchester United, 66 puanla 3. olarak Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Son 4 maçta 3 kez mağlup olarak elindeki avantajı kaptıran Leicester City ise 62 puanla 5. oldu.



