Manchester United'da galibiyet serisi biti!

Manchester United, sahasında Fulham'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Manchester United'ın ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Manchester United'da galibiyet serisi biti!
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24 Şubat 2024 20:01
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Manchester United, sahasında Fulham ile karşı karşıya geldi. Old Trafford'daki maçı Fulham 2-1'lik skorla kazandı.

Fulham, 65. dakikada Calvin Bassey ile öne geçti. Manchester United, 89. dakikada Harry Maguire'nin attığı golle eşitliği sağladı. Fulham, 90+7'de Alex Iwobi ile bir gol daha bularak maçı 2-1 kazandı.

Manchester United'ın bu sonuçla birlikte ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Bu sonucun ardından Manchester United 44 puanda kaldı. Fulham, 32 puana yükseldi.

Premier Lig'in bir sonraki haftasında Manchester United, Manchester City deplasmanına gidecek. Fulham ise sahasında Brighton ile karşı karşıya gelecek.

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