Manchester United'da Amorim dönemi

Erik ten Hag ile yollarını ayıran Manchester United, yeni hocasını açıkladı.İngiliz temsilcisi, takımın başına Sporting'ten Ruben Amorim'in getirildiğini açıkladı.Amorim, Manchester United'a 11 Kasım'da katılacak. 2027'ye kadar sözleşme imzalayan Portekizli teknik adamın sözleşmesinde 1 yıllık uzatma opsiyonu da yer alıyor.Manchester United, Amorim'in Sporting ile sözleşmesi devam ettiği için Portekiz temsilcisine 11 milyon euro ödeyecek.Manchester United'da 11 Kasım itibariyle görev yapacak Amorim, İngiliz ekibindeki ilk maçına 24 Kasım'da deplasmanda oynanacak Ipswwich Town mücadeleyle çıkacak. İngiliz ekibinde Amorim göreve başlayana kadar Ruud van Nistelrooy takımın başında kalmaya devam edecek.Ruben Amorim, Jose Mourinho döneminde Manchester United'da Portekizli teknik adamın yanında stajyerlik yapmıştı.Temmuz 2018'de Casa Pia ile teknik direktörlük kariyerine başlayan 39 yaşındaki teknik adam, daha sonra Braga ve Sporting'te görev yaptı.Ruben Amorim, teknik direktörlük kariyerinde; iki kez Portekiz Ligi'ni, üç kez (2 Sporting, 1 Braga) Portekiz Süper Kupası'nı ve bir kez Portekiz Süper Kupası'nı kazandı.