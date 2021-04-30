Manchester United, Cavani'yi bırakmak istemiyor!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da iç transferde hareketlilik sürüyor.



İtalyan basınının haberine göre; takımın santrforu Edinson Cavani ile bir araya gelen kulüp yetkilileri, oyuncunun takımda 1 sezon daha kalması için teklif sundu.



Toplantıda yer alan Ole Gunnar Solskjaer'in de Cavani'ye takımda kalmasını istediğini belirttiği aktarıldı.



Uruguaylı yıldızın ise ailesiyle görüşeceği ve son kararını bu görüşmenin ardından vereceği belirtildi.



Bu sezon Manchester United formasıyla 33 resmi maça çıkan Cavani, 12 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.



