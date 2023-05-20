Manchester United'a tek gol yetti

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, Bournemouth'u 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Manchester United'a tek gol yetti
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20 Mayıs 2023 18:55
Son güncelleme 20 Mayıs 2023 19:11
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Manchester United, Bournemouth deplasmanına konuk oldu. Manchester United karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Erik ten Hag'ın ekibine galibiyeti getiren golü 9. dakikada Carlos Casemiro attı.

Üst üste 2. galibiyetini alan Manchester United, ligde 69 puana yükseldi. Manchester United, ligde oynayacağı kalan 2 maçtan 1 puan alması durumunda gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi garantileyecek. Bournemouth 39 puanda kaldı.

Manchester United, gelecek hafta sahasında Chelsea ile karşı karşıya gelecek. Bournemouth, Everton deplasmanına gidecek.

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