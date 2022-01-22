İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Manchester City, Southampton deplasmanına konuk oldu.



Bu maça kadar ligde oynadığı son 12 maçı da kazanan Manchester City, Southampton karşısında beklemediği bir kayıp yaşadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi.



Mücadelede Southampton 7. dakikada Kyle Walker-Peters ile öne geçerken, Manchester City bu goler 65. dakikada Aymeric Laporte ile yanıt verdi.



Bu sonucun ardından ardından Manchester City 57, Southampton ise 25 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Manchester City, kendi sahasında Brentford ile karşı karşıya gelecek. Southampton ise Tottenham deplasmanına konuk olacak.





İLGİLİ VİDEO