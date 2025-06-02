Manchester City, Rayan Ait-Nouri'den başkasını istemiyor

Manchester City, Wolverhampton Wanderers'tan Rayan Ait-Nouri'yi transfer etmek için görüşmeler yürütüyor.Kulüpler arasında ve 23 yaşındaki oyuncuyla henüz anlaşmalar sağlanmamış olsa da, tüm taraflar artık transferin gerçekleşmesini bekliyor.Ait-Nouri, Angers'tan kiralık olarak geldikten sonra Wolverhampton ile geçirdiği dört etkileyici sezonun ardından, sol bek mevkisini güçlendirmek isteyen City'nin bir numaralı hedefi haline geldi.Orta saha oyuncusu olan altyapı çıkışlı Nico O'Reilly, sezonun son aylarında bu pozisyonda etkileyici bir performans sergilese de, Manchester City'de en sık sol bek oynayan isim stoper Josko Gvardiol olmuştu.Manchester City, bir sonraki maçına ABD'de düzenlenecek olan genişletilmiş formatlı Kulüpler Dünya Kupası'nda çıkacak. Grup G'de Wydad AC, Al Ain ve Juventus ile karşılaşacaklar.Ait-Nouri, 2020 yılında katıldığı Wolves'ta toplam 157 maça çıktı. Bu sezon tüm kulvarlarda 41 maça çıkarak 5 gol atıp 7 asist yaptı.