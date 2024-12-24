Manchester City'nin gözü onda: Di Gregorio

Manchester City, Juventus'un 27 yaşındaki file bekçisi Michele Di Gregorio'yu gündemine aldı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Manchester City'nin gözü onda: Di Gregorio
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Aralık 2024 16:36
Michele Di Gregorio, Manchester City'nin Juventus'a 2-0 mağlup olduğu Şampiyonlar Ligi maçında yaptığı kurtarışlarla devlerin radarına girdi.

Calciomercato'da yer alan habere göre; Manchester City, Michele Di Gregorio ile ilgileniyor.

Haberde Pep Guardiola'nın Juventus'a kaybettikleri maçta kritik kurtarışlar yapan İtalyan kalecinin transfer edilmesini istedi.

14.3 MİLYON EUROYA ALINDI

Juventus'un Monza'dan 14.3 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı 27 yaşındaki kalecinin sözleşmesi 2029 yılında sona erecek.

İtalyan devinin başarılı kaleciyi satmayı düşünmediği ancak, yüksek bir bonservis bedeli teklif edilmesi halinde görüşmeye açık olduğu vurgulandı.

Bu sezon Juve'de 18 maça çıkan Gregorio, 10 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery