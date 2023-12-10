Manchester City ligde galibiyeti hatırladı!

İngiltere Premier Lig 16. hafta maçında Manchester City, deplasmanda Luton Town'ı 2-1 mağlup ederek 4 maç sonra ligde galibiyet aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Manchester City ligde galibiyeti hatırladı!
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10 Aralık 2023 18:57
İngiltere Premier Lig 16. hafta maçında Manchester City, deplasmanda Luton Town ile karşılaştı.

Kenilworth Road'da oynanan maçı Manchester City 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Bernardo Silva, 65. dakikada ise Jack Grealish kaydetti. Luton'un tek golü 45+2. dakikada Adebayo'dan geldi.

Luton Town'da kaleci Kaminski, bu sezon hiçbir maçta kalesini gole kapatamadı.

Manchester City'de Erling Haaland sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda yer almadı.

Ligde haftayı lider Liverpool'un 4 puan gerisinde 4. sırada kapatan City, 4 maç sonra galip geldi. Luton Town ise üst üste 3. mağlubiyetini alarak 9 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında City, Crystal Palace ile karşılaşacak. Luton Town ise Bournemouth'a konuk olacak.

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