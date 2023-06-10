Şampiyonlar Ligi Finali'nde Manchester City ile Inter arasında oynanacak dev maçın iddaa oranları belli oldu.
iddaa.com'da Manchester City - Inter maçına bahis yapacak futbolseverler, %7 ekstra kazanç sağlayacak. Ayrıca karşılaşma başladıktan sonra CANLI OYUN ile iddaa.com'da %10 ekstra kazanabileceksiniz!
Final öncesi iddaa'da Manchester City'nin galibiyetine 1.31 oran belirlenirken, Inter'in oranı 6.74 olarak açıklandı. Karşılaşmanın 90 dakikalık normal süresinin berabere bitme ihtimaline 3.58'lik oran verildiği duyuruldu.
İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak dev maçın 2.5 Üst bitmesine 1.67 oran açıklanırken, 2.5 Alt bahsinin oranı 1.91 ilan edildi.
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iddaa.com'da Manchester City - Inter maçına bahis yapacak futbolseverler, %7 ekstra kazanç sağlayacak. Ayrıca karşılaşma başladıktan sonra CANLI OYUN ile iddaa.com'da %10 ekstra kazanabileceksiniz!
Final öncesi iddaa'da Manchester City'nin galibiyetine 1.31 oran belirlenirken, Inter'in oranı 6.74 olarak açıklandı. Karşılaşmanın 90 dakikalık normal süresinin berabere bitme ihtimaline 3.58'lik oran verildiği duyuruldu.
İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak dev maçın 2.5 Üst bitmesine 1.67 oran açıklanırken, 2.5 Alt bahsinin oranı 1.91 ilan edildi.
TARİHİ FİNALE İDDAA.COM'DA OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN!
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