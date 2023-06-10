Manchester City - Inter maçının iddaa oranları

Manchester City - Inter maçının iddaa oranları açıklandı. iddaa.com'da %7 ekstra daha yüksek oranlarla kazanma şansı seni bekliyor! Maç oynanırken %10'da daha fazla kazanabilirsin!

Haber; Sporx.com
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Manchester City - Inter maçının iddaa oranları
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10 Haziran 2023 09:48
Şampiyonlar Ligi Finali'nde Manchester City ile Inter arasında oynanacak dev maçın iddaa oranları belli oldu.

iddaa.com'da Manchester City - Inter maçına bahis yapacak futbolseverler, %7 ekstra kazanç sağlayacak. Ayrıca karşılaşma başladıktan sonra CANLI OYUN ile iddaa.com'da %10 ekstra kazanabileceksiniz!

Final öncesi iddaa'da Manchester City'nin galibiyetine 1.31 oran belirlenirken, Inter'in oranı 6.74 olarak açıklandı. Karşılaşmanın 90 dakikalık normal süresinin berabere bitme ihtimaline 3.58'lik oran verildiği duyuruldu.

İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak dev maçın 2.5 Üst bitmesine 1.67 oran açıklanırken, 2.5 Alt bahsinin oranı 1.91 ilan edildi.

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