Manchester City'e evinde Everton şoku

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, evinde konuk ettiği Everton ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Manchester City'e evinde Everton şoku
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31 Aralık 2022 20:10
İngiltere Premier Lig'de Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City ile Frank Lampard'ın yönetimindeki Everton karşı karşıya geldi.

Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlik ile sona ererken Manchester City'nin golü 24. dakikada Norveçli yıldız Erling Haaland'ın ayağından geldi. Konuk ekip Everton'ın beraberlik golü ise 64. dakikada Demarai Gray'den geldi

Bu sonuçla beraber oynadığı 16 maç sonunda 36 puana ulaşan Manchester City, lider Arsenal'i takibini sürdürürken Everton ise 17 maç sonunda 15 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Manchester City deplasmanda Chelsea'ye konuk olurken, Everton evinde Brighton'ı ağırlayacak.

HAALAND ŞOV SÜRÜYOR

Everton ağlarını da sarsmayı başaran Norveçli yıldız Erling Haaaland, bu sezon Premier Lig'de çıktığı 15 maçta 21 gole ulaşırken, toplamda Manchester City formasıyla çıktığı 22 maçta ise 27. golünü atmış oldu.

 

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