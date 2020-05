Malone: "Jordan'a saygım sonsuz, ama sırf ona karşı oynamadım"

Utah Jazz efsanesi Karl Malone'un, ESPN programı E:60 programına Michael Jordan hakkında yaptığı yorumlar tekrar ortaya çıktı.



ESPN'in popüler belgesel serisi "The Last Dance" sonrası, Michael Jordan'ın Jazz'deki rakibi Malone'un bir E60 röportajının videosu yeniden ortaya çıktı.



Bir yıl önce, "The Mailman", 1998 NBA Finalleri'nde Jordan'la yüzleşmesiyle ve seriyi, son dakika elinden topu kendisine çaldırmadan önce 7. maça taşımaya oldukça yaklaşmasıyla ilgili yorumlar yapmıştı. Bu top kaybı sonrası, NBA playoff tarihindeki en tarihi anlardan biri olan "The Last Shot" gerçekleşmişti.



İlk başta Jordan hakkında konuşmaya direndikten sonra Malone, 1998 NBA Finalleri'ndeki bu önemli an hakkında soru sorulduğunda şunları söyledi:



"Neden? Neden bunun hakkında konuşmam gerekiyor? Ama sana şunu söyleyeyim. Ben komple bir adamım ve bir yüzük kazanamama sorumluluğunu kabul ediyorum. Bize Chicago Bulls denk geldi sadece ve o takım yalnızca Michael Jordan'dan oluşmuyordu. Michael'a saygım çok büyüktür, ama sırf Michael Jordan'a karşı oynadığımı hiç düşünmemiştim. Chicago Bulls'a karşı oynuyordum."



"Herkes 'şu adam fena bir adamdı' falan diyor. Evet, onlara saygımı gösteririm, ama benim de bir duruşum var. Ben de bir adamım ve ben de geçmişte fena bir elemandım. Buna şu anda bakışım bu şekilde. Belki daha ileri yaşlarımda bunu daha dobra bir şekilde söyleyebilirim. Ama ben sadece gördüğüm gibi söylüyorum."



Malone ve Jordan, oyun günlerinde iyi arkadaştılar, ancak yıllar geçtikçe belirli bir çatlak oluşmuştu.