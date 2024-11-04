Malmö'den Beşiktaş paylaşımı!

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Malmö, bu maç öncesi bir paylaşımda bulundu.
Siyah-beyazlı takım ile 2018 yılında da karşılaşan Malmö, bu maçtan futbolcularının sevinç fotoğraflarını paylaştı ve, "6 yıl önce Beşiktaş deplasmanı" ifadelerini yazdı.
2 MAÇI KAZANMIŞTI
2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile karşılaşan Malmö, siyah-beyazlıları o dönem iki maçta da mağlup etmişti. Beşiktaş'ı sahasında 2-0 mağlup eden İsveç temsilcisi, İstanbul'da ise sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
MAÇ NE ZAMAN?
Beşiktaş ile Malmö, 6 Kasım Çarşamba günü saat 18.30'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlı takım ile 2018 yılında da karşılaşan Malmö, bu maçtan futbolcularının sevinç fotoğraflarını paylaştı ve, "6 yıl önce Beşiktaş deplasmanı" ifadelerini yazdı.
2 MAÇI KAZANMIŞTI
2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile karşılaşan Malmö, siyah-beyazlıları o dönem iki maçta da mağlup etmişti. Beşiktaş'ı sahasında 2-0 mağlup eden İsveç temsilcisi, İstanbul'da ise sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
MAÇ NE ZAMAN?
Beşiktaş ile Malmö, 6 Kasım Çarşamba günü saat 18.30'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.