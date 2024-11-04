Malmö'den Beşiktaş paylaşımı!

Beşiktaş ile karşılaşacak Malmö, siyah-beyazlılarla 2018 yılında karşı karşıya geldiği maçtan futbolcularının sevinç fotoğraflarını paylaştı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Malmö'den Beşiktaş paylaşımı!
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04 Kasım 2024 14:29
UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Malmö, bu maç öncesi bir paylaşımda bulundu.

Siyah-beyazlı takım ile 2018 yılında da karşılaşan Malmö, bu maçtan futbolcularının sevinç fotoğraflarını paylaştı ve, "6 yıl önce Beşiktaş deplasmanı" ifadelerini yazdı.

2 MAÇI KAZANMIŞTI

2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile karşılaşan Malmö, siyah-beyazlıları o dönem iki maçta da mağlup etmişti. Beşiktaş'ı sahasında 2-0 mağlup eden İsveç temsilcisi, İstanbul'da ise sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

MAÇ NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Malmö, 6 Kasım Çarşamba günü saat 18.30'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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