Malatya'da 2 kırmızı, 4 gol! Rizespor çok rahat!

Spor Toto 1. Lig 4. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.



Yeni Malatya Staduyumu'nda oynanan mücadeleyi Çaykur Rizespor 4-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 39 ve 49. dakikalarda penaltıdan van den Hurk, 52. ve 74. dakikalarda Miya kaydetti.



Malatyaspor'da Buğra Çağıran 34. dakikada, Burak Kavlak ise 47. dakikada kırmızı kart gördü ve Yeni Malatyaspor maçı 9 kişi tamamladı.



Alınan bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 5'e yükseltti. Yeni Malatyaspor ise 1 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Yeni Malatyaspor, Manisa FK deplasmanına gidecek. Çaykur Rizespor ise Samsunspor'u konuk edecek.





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