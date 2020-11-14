Makedonya'nın hocası Igor Angelovski: 'Hayalim Türkiye ile final oynamak'

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off finallerinde Gürcistan'ı 1-0 yenerek tarihinde ilk kez büyük bir turnuvaya katılmaya hak kazanan Kuzey Makedonya'da teknik direktör Igor Angelovski, müsabakanın hemen ardından açıklamalarda bulundu. Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda, Ukrayna ve Avusturya'nın olduğu gruptan çıkma mücadelesi verecek olan Balkan ülkesinde Angelovski'nin açıklamaları şu şekilde:



ÇALIŞMALARIMIZIN MEYVESİNİ ALDIK



Elde edilen başarı gurur verici. Bu uzun yıllardır uğraş verdiğimiz yönetim şeklinin ve oyun yapısının bir meyvesi oldu. Göreve geldiğim 2015 yılından bu tarafa her geçen gün daha da iyiye gittik ve sonucunda da Avrupa Şampiyonası'na katıldık.



Bu başarıyı sadece Kuzey Makedonya halkı için değil, ülkemizde yaşayan başta Türkler olmak üzere herkes için elde ettik. Görüyorum ki herkes de bu başarıdan dolayı bizimle gurur duyuyor.



BUNDAN ÇOK DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRİZ



Oyuncularım hiç pes etmediler. Umutsuzluğa kapılmadılar. Umudunuzu kaybetmediğiniz zaman yapacaklarınızın da sınırları yoktur. Dilerim daha iyisini de elde ederiz.



Hayalim Türkiye ile final oynamak. Çok önemli futbol ülkeleriyle karşılaşacağız. Ama neden olmasın! Türkiye'nin de futbolunun Şenol Güneş ile birlikte başka bir boyuta geçtiğini, çok geliştiğini söyleyebiliriz. Ne biz ne de Türkiye Avrupa Şampiyonası'nda kolay lokma olmayacak.



ELJİF ELMAS'IN GELİŞİMİNDE F.BAHÇE'NİN KATKISI BÜYÜK



Oynadığımız oyunun temel taşları içerisinde Eljif Elmas da var ve onun oynadığı futbolun gelişmesinde Fenerbahçe'de öğrendikleri çok önemli bir yer tutuyor. Avrupa Şampiyonası'nda göstereceği performansla birlikte de çok da



